Hindistan'da sel 11 can aldı!

Çarşamba günü başlayan yağışlar, Hindistan'da hayatı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle çöken duvarın altında kalan 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, selden dolayı bulundukları bölgelerde mahsur kalan 500'den fazla kişinin güvenli yerlere kaydırıldığını söyledi. Şehirde, Çarşamba günü devam eden yoğun yağışların ardından bugün eğitime ara verildi.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
E-5’te TIR çilesi havadan görüntülendiPendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR'ların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar TIR'ların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki TIR kuyruğu havadan görüntülendi.