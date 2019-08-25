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HaberlerDünyaHirst’ün tasarladığı oda Dünyanın En Güzel Mekânı
25.08.2019 - 08:54| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Hirst’ün tasarladığı oda Dünyanın En Güzel Mekânı

Time dergisi, bu yıl ikincisini düzenlediği Dünyanın En Güzel Mekânları sıralamasının ilkine sanatçı Damien Hirst’ün tasarladığı otel odası “Emphaty Suite”, yerleştirdi.

Hirst’ün tasarladığı oda Dünyanın En Güzel Mekânı

Las Vegas’ta, Palms Casino Resort’taki bir odayı yeniden tasarlayan sanatçının bu odasında bir hafta sonu geçirmek isteyen ziyaretçinin 200 bin dolar vermesi gerekiyor. Müzelerden parklara, restoranlardan otellere uzanan 100 mekânlık listede İskoçya’daki V&A Dundee, Doha’daki Katar Ulusal Müzesi, Helsinki’deki Oodi Kütüphanesi, Tokyo’daki Mori Dijital Sanat Müzesi Binası da bulunuyor.

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