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02.08.2019 - 08:45

Hollanda’da burka ve peçeye ceza

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile olan randevusunu “saç tıraşı” gerekçesiyle erteledi.

Hollanda’da burka ve peçeye ceza

Bolsonaro’nun sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, başkanın ajandasındaki randevuların çakışmasından dolayı böyle bir değişikliğe gidildiği ve iptalin Fransız heyete bir saat öncesinden haber verildiği belirtildi. Ancak daha sonra Bolsonaro’nun bakanla görüşmek yerine saçını kestirmeye gittiği ortaya çıktı. Saç traşını sosyal medyada canlı yayınlayan Brezilya Devlet Başkanı’nın, ertelemeyi kasıtlı yaptığı tahmin ediliyor. Bolsonaro daha önce de Fransız bakan ile anlaşmazlık yaşamıştı.

ABD’de yakıtı biten uçak otobana indiABD’de yakıtı biten küçük bir uçak araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı o görüntüler çevredeki araçlar tarafından kaydedildi.
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