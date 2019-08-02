Hollanda’da burka ve peçeye ceza

Bolsonaro’nun sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, başkanın ajandasındaki randevuların çakışmasından dolayı böyle bir değişikliğe gidildiği ve iptalin Fransız heyete bir saat öncesinden haber verildiği belirtildi. Ancak daha sonra Bolsonaro’nun bakanla görüşmek yerine saçını kestirmeye gittiği ortaya çıktı. Saç traşını sosyal medyada canlı yayınlayan Brezilya Devlet Başkanı’nın, ertelemeyi kasıtlı yaptığı tahmin ediliyor. Bolsonaro daha önce de Fransız bakan ile anlaşmazlık yaşamıştı.