MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaHollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi
02.10.2019 - 19:03 | | AA

Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi

Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adı, sembolik olarak bir günlüğüne "Kaşıkçı Kanalı" oldu.

Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi tarafından, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu "Kral Kanalı" sokağına, geçen yıl İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adı verildi.

Büyükelçiliğin girişindeki kaldırıma yerleştirilen seyyar sokak tabelasında "Kaşıkçı Kanalı"nın yanı sıra "Suudi Arabistan tarafından öldürülen gazeteci" yazısı da yerleştirildi.

Hollandada Kaşıkçının adı sokağa verildi


Örgüt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Suudi Arabistan bunu aslında unutmak istiyor. Biz unutmayacağız. Bu sebeple bugün Lahey'deki büyükelçiliğin bulunduğu sokağın adına onun adını verdik." ifadelerini kullandı.

 

    Otomobil bagajında 45 papağan ele geçirildiİstanbul Mahmutbey gişelerde durdurulan Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajında Sultan ve Sevda türlerinde 45 papağan ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, otomobile ise el konuldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öldürülen terörist Gri Liste'de çıktı

    Öldürülen terörist Gri Liste'de çıktı

    Hurdacıya hurda verirken hayatını kaybetti

    Hurdacıya hurda verirken hayatını kaybetti

    EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için gözler TBMM'de ve...

    EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için gözler TBMM'de ve...

    Komşusunun mezarını kazıyordu... Birlikte gömüldüler

    Komşusunun mezarını kazıyordu... Birlikte gömüldüler

    Sıradaki Haber