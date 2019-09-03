MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaHong Kong Lideri Lam: Çin'e istifamı sunmadım!
03.09.2019 - 11:55| İHA

Hong Kong Lideri Lam: Çin'e istifamı sunmadım!

Hong Kong Lideri Carrie Lam, dün ortaya çıkan ses kayıtlarından sonra şehirdeki siyasi krizi sona erdirmek için Çin'e istifasını sunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Hong Kong Lideri Lam: Çin'e istifamı sunmadım!

Hong Kong Lideri Carrie Lam, dün ortaya çıkan bir toplantıya ait ses kayıtlarında yer alan, “Başka bir seçeneğim varsa, ilk şey bırakmak” ifadelerinden sonra yaptığı açıklamada, şehirdeki siyasi krizi sona erdirmek için Çin'e istifasını sunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Lam bugün yaptığı açıklamada, hiçbir zaman istifasını sunmadığını söyledi ancak ortaya çıkan kayıtların gerçekliğini de reddetmedi.

HONG KONG'DA PROTESTOLAR
Haziran ayında Çinli yetkililer Hong Kong halkına tanınan ayrıcalıkların onların doğal hakkı olmadığı, merkezi hükümetin tanıdığı imtiyazlardan kaynaklandığı konusunda bir tartışma başlattı. Bu durum Hong Kong halkının Çin hükümetine karşı güvenini kaybettirdi. Çin’in 2017 seçimlerinde kendi belirlediği isimlerin aday olacağını duyurmasıyla da Hong Konglular serbest ve demokratik seçim sözünün yerine getirilmeyeceğini anladı. Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Yasa tasarısının askıya alınmasına rağmen göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Aşırı yüklü kamyonun tehlike saçan yolculuğu kameradaİstanbul'da yükü kaymış ve aşırı yüklü seyir halinde olan kamyonet, trafikteki diğer sürücüler için tehlike saçtı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı!

Eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı!

Eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı!

Eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı!

Uçuruma yuvarlanan kamyonda 3 kişi yanarak can verdi

Uçuruma yuvarlanan kamyonda 3 kişi yanarak can verdi

YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı! YKS ek yerleştirme tercihleri başladı mı?

YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı! YKS ek yerleştirme tercihleri başladı mı?

Sıradaki Haber