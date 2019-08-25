Hong Kong’da eylemcilere yine sert müdahale

Göstericilerden bir grup, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında bambu, çöp kutusu ve plastiklerle bariyer kurdu. Bir süre sonra barikatın gerisinde toplanan protestocular, “Gangster polis” sloganları atarak eylemlerini sürdürdü. Hem karakolun önünde hem de göstericilerin protesto güzergahında barikat kuran polis ekipleri, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu sırada polis ile bazı göstericiler arasında arbede yaşandı. Karakolun önünden kaçan göstericiler başka bir noktada toplandı. Göstericiler önceki protestolarda olduğu gibi ABD ve İngiltere bayrakları açtı.

Protestocular, hükümetin suçluların iadesi tasarısının tamamen iptal edilmesini de içeren 5 talebe karşılık vermesi çağrısında bulundu.

Öte yandan önceki gece protestocular Hong Kong Limanı’nda bir araya gelerek el ele tutuşup 40 kilometrelik bir “insan zinciri” oluşturdu. Kentte hafta içi hükümet karşıtı üç protestocu bıçaklanmıştı.