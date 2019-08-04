Hong Kong’da grev çağrısı

Dokuzuncu haftasına giren protestolarda dün de polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Hong Kong’un Mong Kok bölgesinde yoğunlaşan gösterilerde, polis eylemcilere yine biber gazı ile müdahale etti. Suçluların Çin’e iadesiyle ilgili tasarı yasalaşırsa muhaliflerin hedef alınacağını belirten protestocular sayıları milyonları bulan katılımlarla gösteriler düzenliyor. Polisin geçtiğimiz haftalarda aşırı güç kullanması ve protestocuları ‘şüpheli’ çete saldırılarından koruyamaması nedeniyle gösteriler hızla büyüdü. Göstericiler bugün için büyük bir eylem yapmaya hazırlanırken, pazartesi günü de kitlesel olarak greve gitme çağrısında bulundu.