MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaHong Kong’da hayat durdu!
06.08.2019 - 08:13

Hong Kong’da hayat durdu!

Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde, zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde alınan genel grev kararı nedeniyle Hong Kong havalimanında 200’den fazla uçuş iptal edildi, protestocular tarafından işgal edilen metro istasyonlarında seferler durdu.

Hong Kong’da hayat durdu!

Hong Kong Havalimanı çalışanlarının da greve dahil olması nedeniyle en az 209 uçuşun iptal edildi. Göstericilere bir grubun sopalarla saldırdığı belirtilirken, 82 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Genel grev kararı sonrası basına açıklamada bulunan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’un güvenliği ve refahına yönelik düşüncelerle yapıldığını vurguladığı gösteriler nedeniyle şehrin “çok tehlikeli bir durumun eşiğinde” olduğunu söyledi. Lam, şu an istifa etmeyi düşünmediğini de belirtti.

FSM Köprüsü'nde makas terörüFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı! Yaralılar var

Halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı! Yaralılar var

Baron 3 bin 500 liradan satıldı!

Baron 3 bin 500 liradan satıldı!

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi!

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi!

Kahvede oturanların üzerine ateş açılmıştı! Yeni gelişme

Kahvede oturanların üzerine ateş açılmıştı! Yeni gelişme

Sıradaki Haber