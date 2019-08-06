Hong Kong’da hayat durdu!

Hong Kong Havalimanı çalışanlarının da greve dahil olması nedeniyle en az 209 uçuşun iptal edildi. Göstericilere bir grubun sopalarla saldırdığı belirtilirken, 82 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Genel grev kararı sonrası basına açıklamada bulunan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’un güvenliği ve refahına yönelik düşüncelerle yapıldığını vurguladığı gösteriler nedeniyle şehrin “çok tehlikeli bir durumun eşiğinde” olduğunu söyledi. Lam, şu an istifa etmeyi düşünmediğini de belirtti.