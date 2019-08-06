06.08.2019 - 08:13
Hong Kong’da hayat durdu!
Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde, zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde alınan genel grev kararı nedeniyle Hong Kong havalimanında 200’den fazla uçuş iptal edildi, protestocular tarafından işgal edilen metro istasyonlarında seferler durdu.
Hong Kong Havalimanı çalışanlarının da greve dahil olması nedeniyle en az 209 uçuşun iptal edildi. Göstericilere bir grubun sopalarla saldırdığı belirtilirken, 82 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Genel grev kararı sonrası basına açıklamada bulunan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong’un güvenliği ve refahına yönelik düşüncelerle yapıldığını vurguladığı gösteriler nedeniyle şehrin “çok tehlikeli bir durumun eşiğinde” olduğunu söyledi. Lam, şu an istifa etmeyi düşünmediğini de belirtti.