Hong Kong’da müdahale korkusu

Hong Kong’da devam eden Çin karşıtı protestoların toplanma yeri haline gelen Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda önceki gün yaşananların yarattığı etki sürüyor. Havalimanında iki gündür uçuşların durdurulmasına neden olan gösterilerde, önceki gün protestocularla polis arasında çatışma çıkmıştı. Protestocuların saldırdığı bir sivilin, Pekin adına çalışan gizli bir istihbarat yetkilisi olduğunu öne sürülürken, diğer kişinin de Çinli gazeteci Fu Guohao olduğu ortaya çıktı. Yaşanan arbedede protestocularla kavga eden ve Çinli gazeteci olduğu ortaya çıkan Fu Guohao ülkesinde kahraman ilan edildi.

Çin’in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Şü Luying, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili, “Bu tür teröre yakın eylemleri en güçlü şekilde kınadığımızı, yaralı iki ana kara vatandaşı ve Hong Kong polis memurlarına en derin geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz” ifadesini kullandı. Şü, yaptığı açıklamada, “bazı radikal şiddet unsurlarının yasa dışı şekilde toplandığını” ve biri Global Times gazetesi muhabiri, diğeri Şıncın sakini iki ana kara Çin vatandaşının yaralandığını anımsattı. Şü, protestocuların kamuoyunun önünde şiddet suçu işleyerek kanunları hafife aldığını, Hong Kong’un uluslararası imajına, ana kara vatandaşlarının hislerine ciddi anlamda zarar verdiğini savunarak, suçluların kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu.

Öte yandan protestocular önceki gün yaşanan olaylar nedeniyle ülkeyi ziyaret eden turistlerden özür diledi. Havalimanındaki protestocular, verdikleri rahatsızlık nedeniyle özür dilediklerini yazan dövizler taşıdı.

Askeri yığınak

Havalimanında protestocularla polis arasında çatışma çıkmasının ardından dün uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı yönetimince Hong Kong’da bir mahkemeden “havalimanında gösterileri yasaklayan” ihtiyati tedbir kararının alındığı bildirildi. Hong Kong polisi de, emniyet güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 5 kişinin gözaltında alındığını duyurdu. Gösterilerde, 9 Haziran’dan bu yana 700’den fazla protestocu gözaltına alınmış oldu.

Öte yandan Çin Hong Kong’un hemen yanıbaşındaki Şıncın kentine yaptığı askeri yığınak, Hong Kong’da ‘müdahale’ korkusuna neden oldu. Çin ordusundan çok sayıda zırhlı araç ve üstü kapalı kamyonların önceki gün Hong Kong’un sınırında bulunan Şıncın kentine gelişine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Askeri araçların Şıncın’a gönderilmesinin protestoculara “uyarı” olduğunu öne sürülmüştü.

Çinli yetkililerin son günlerde “terör” ifadesini sıklıkla kullanması, “terörle mücadele” kapsamında Hong Kong’a müdahale edilebileceği yönünde endişelere yol açıyor. Müdahale konusunda Çin içinde de ciddi bir baskı olduğu görülüyor. Çin basınında Pekin hükümetinin oalylara müdahale etme zamanının geldiği yönünde haberler yapılıyor.