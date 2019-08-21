Hong Kong’da propaganda savaşı

Açıklamada, konuya ilişkin yapılan soruşturmalarda, kampanyanın Çin hükümeti tarafından desteklendiği yönünde güvenilir kanıtlar elde edildiği aktarıldı. Twitter’ın ardından Facebook da Hong Kong’daki protestoları hedef alan sahte hesap ve sayfaların kaldırıldığını duyurdu.

Öte yandan bir basın toplantısı düzenleyen Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, “diyalog platformu” kurulacağını açıkladı. Lam, “Toplumun çeşitli kesimleriyle samimi diyalog kurma umudumun çok içten olduğunu düşünüyorum” derken, protestocular Lam’a güvenmediklerini bildirdi.