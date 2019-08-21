21.08.2019 - 08:21
Hong Kong’da propaganda savaşı
Hong Kong’da Çin karşıtı protesto gösterileri devam ederken, yaşanan propaganda savaşı da gözler önüne seriliyor. Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, Çin’i Hong Kong’da süren protestolar konusunda dezenformasyon yapmakla suçlayarak, yüzlerce hesabı askıya aldı. Twitter’dan yapılan açıklamada, 936 hesabın askıya alındığı belirtilerek, söz konusu dezenformasyon kampanyasının, “Hong Kong’ta siyasi anlaşmazlık oluşturmayı” amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, konuya ilişkin yapılan soruşturmalarda, kampanyanın Çin hükümeti tarafından desteklendiği yönünde güvenilir kanıtlar elde edildiği aktarıldı. Twitter’ın ardından Facebook da Hong Kong’daki protestoları hedef alan sahte hesap ve sayfaların kaldırıldığını duyurdu.
Öte yandan bir basın toplantısı düzenleyen Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, “diyalog platformu” kurulacağını açıkladı. Lam, “Toplumun çeşitli kesimleriyle samimi diyalog kurma umudumun çok içten olduğunu düşünüyorum” derken, protestocular Lam’a güvenmediklerini bildirdi.
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