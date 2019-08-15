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15.08.2019 - 12:52| AA

Hong Kong'da 'Şemsiye Devrimi' protestolarının lideri serbest

Beş yıl önce Hong Kong'u sarsan gösterilere liderlik eden isimlerden Benny Tai, 12 bin 750 dolarlık kefaletle cezaevinden çıktı.

Hong Kong'da 'Şemsiye Devrimi' protestolarının lideri serbest

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2014 yılında düzenlenen "Occupy Central" adlı kitlesel protestoların liderlerinden Benny Tai kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong'da "Şemsiye Devrimi" olarak da adlandırılan protestoları organize ettikleri gerekçesiyle "kamu zararına neden olan davranış" suçundan hüküm giyen 9 aktivistten Benny Tai, 12 bin 755 dolar (yaklaşık 71 bin 600 TL) karşılığında kefaletle serbest kaldı.

Nisan ayından bu yana cezaevinde bulunan Tai, 16 ay hapse mahkum edilmişti.

54 yaşındaki hukuk profesörü Benny Tai'nin bölgeden ayrılması ise yasaklandı.

Şemsiye Devrimi

Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.

"Occupy Central" sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.

Çin'den bağımsızlık isteyenler, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Tekirdağ’da toplu leylek ölümleriTekirdağ'da göç eden leylekler, Demirli Mahallesi kesimindeki yüksek gerilim hattında elektirk akımına kapılması sonucu telef oldu. AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin telef olduğu bölgede incelemelerde bulunup, leylek ölümlerini önlemek için bazı noktalardaki yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi.
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