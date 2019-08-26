26.08.2019 - 08:25
Hong Kong’da silahlar çekildi!
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar hız kesmiyor. Dün de çift şeritli yolların ortasında demir bariyerleri söken göstericiler, protesto güzergahının yakınındaki yollara barikat kurarken, polis müdahalesiyle karşılaştı. Polisin müdahalesinde silah çektiği ve uyarı atışı yaptığı görüldü.
Polis yasa dışı eylemcilerin dağılmaması durumunda dağıtma operasyonunun yapılacağı yönünde uyarıda bulundu. Hong Kong basınında polisin yağışlı havada gaz ile müdahalenin etkili olmayacağı gerekçesiyle TOMA ile müdahalede bulunabileceğine dikkat çekildi. Gösterinin olduğu bölgede metro durakları kapatıldı. İş yerleri çalışmaya ara verdi.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.