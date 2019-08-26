Hong Kong’da silahlar çekildi!

Polis yasa dışı eylemcilerin dağılmaması durumunda dağıtma operasyonunun yapılacağı yönünde uyarıda bulundu. Hong Kong basınında polisin yağışlı havada gaz ile müdahalenin etkili olmayacağı gerekçesiyle TOMA ile müdahalede bulunabileceğine dikkat çekildi. Gösterinin olduğu bölgede metro durakları kapatıldı. İş yerleri çalışmaya ara verdi.