Hong Kong’da sinir savaşı!

Hong Kong’da devam eden protesto gösterileri dün büyük bir krize yol açtı. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda tüm uçuşlar iptal edildi. Uçuşların bugün yeniden başlamasının planlandığı belirtiliyor.

Binlerce Hong Konglu, protestolara polis müdahalesinin sertleşmesine tepki olarak dün sabah saatlerinde havalimanının ana terminalini, geliş ve gidiş salonlarını işgal etti. Binlerce gösterici, dünyanın en yoğun havaalanları arasında sayılan Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda toplandı. Göstericilerin sayısının giderek artması, yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlattı. Havalimanına uçakların inmesine de izin verilmedi.

Göz bandı taktılar

Eylemciler, özellikle pazar günü polisin sert müdahalesine tepki gösterdi ve gözlerine bandaj taktı. Pazar günü yaşanan arbedede polis biber gazı kullanmış ve çok sayıda eylemci yaralanmıştı. Pazar günkü protestolarda gözü kanayan ve polis tarafından vurulduğu bildirilen bir kadın göstericinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı. Bir simgeye dönüşen bu fotoğrafın kullanıldığı afişler havalimanında dikkat çekti.

Havalimanı İdaresi Sözcüsü Yang Guang, yaptığı açıklamada, binlerce kişinin katıldığı gösterilerin havalimanı operasyonlarını ciddi şekilde aksattığını belirtti. Yang, şiddet ve suça dönen gösterilere karşı hoşgörü ve merhamet gösterilmeden sert tedbirler alınması gerektiğini savundu. “Hong Kong’da durum, bölgenin geleceği hakkında endişelenen herkesin kanunu çiğneyenlere ve şiddete başvuranlara ‘hayır’ demesi gereken bir dönüm noktasına gelmiştir” ifadesini kullanan Yang, dün sadece yolcu alımına başlanan ve iniş izni alan uçuşların yapılacağını, diğer uçuşların tümünün iptal edildiğini kaydetti. Uçuşların bugün yeniden başlaması yönünde planlar yapıldığı belirtilirken, Hong Kong ile Çin arasındaki yolcu trafiğinin aksamasının önüne geçmek için alternatif alanların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı da öne sürülüyor.

Öte yandan Pekin yönetimi, protestoların “terör eylemleri”ne dönüştüğünü belirtiyor. Hong Kong sınırında bulunan Shenghen kentindeki polis ekiplerine de tatbikat yapma talimatı verildiği kaydediliyor. Bu durum, Çin’in olaylara müdahale edeceği yönünde iddialara neden oldu. Diğer yandan, Hong Kong Polisi, gelecekteki gösterilere müdahalede kullanabileceği belirtilen

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong’da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran’da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı. Çin’in boyunduruğu altında yaşamaktan rahatsız olan göstericiler, Baş Yönetici Carry Lam’ın istifa etmesini istiyor. Buna karşın Çin, Lam’a yönelik desteğini sürdürüyor.