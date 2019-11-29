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29.11.2019 - 07:50 |

Horoz geri verilecek

Horoz geri verilecek

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde bulunan, İngiliz askerlerinin sömürge döneminde Nijerya’da çaldığı horoz heykeli bu ülkeye geri verilecek. Heykel 1905’te İngiltere’ye getirilerek Cambridge içindeki Jesus College’a bağışlanmıştı. Heykelin sömürge dönemini hatırlatması üniversite öğrencilerinde yakın dönemde rahatsızlık yaratmış ve bununla ilgili 2016’da bir protesto gerçekleştirmişti. Üniversite yönetimi son alınan kararla “Bronz Benin” isimli heykelin Nijerya’ya geri verileceğini açıkladı. - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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