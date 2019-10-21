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21.10.2019 - 09:03 | | milliyet.com.tr

Hostesin sevgilisi ve pilot birbirine girdi!

British Airways, bu skandalı konuşuyor... Genç hostesin sevgilisi uçakta alkol alıp konakladıkları otelde pilotla kavga etti.

Hostesin sevgilisi ve pilot birbirine girdi!

Üç yıldır British Airways'de kabin memuru olarak görev yapan Natalie Flindall, sevgilisi yüzünden işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Natalie Flindall, uçuş ekibiyle birlikte Singapur'daki bir otelde konaklıyordu.

Ekip, ertesi gün Londra'ya doğru yola çıkacaktı. İddiaya göre uçuş ekibi, Sydney'den Singapur'a uçmuş ve burada kaldığı otelde alkol almıştı. Natalie'nin sevgilisi de uçuş ekibiyle birlikte konaklıyordu. Ancak işin içine alkol karışınca olaylar çirkinleşti. Natalie'nin sevgilisi ve pilot birbirine girdi.

Olay sonucunda uyarı ve uzaklaştırma alan Natalie Flindall, sevgilisini uçuğa getirdiği ve ekiple beraber konaklattığı için işten atılabilir.

Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
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