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01.11.2019 - 11:54 | | İHA

Husiler: ABD yapımı İHA'yı düşürdük!

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan sınırında ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.

Husiler: ABD yapımı İHA'yı düşürdük!

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD yapımı bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan sınırına yakın bir yerde ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini belirtti.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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