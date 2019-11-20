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20.11.2019 - 20:29 | | AA

Husiler, alıkoydukları gemileri serbest bıraktı

Güney Kore, Yemen'deki Husiler'in alıkoyduğu 2'si Güney Kore'ye ait 3 gemiyi serbest bıraktığını bildirdi.

Husiler, alıkoydukları gemileri serbest bıraktı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kızıldeniz'de alıkoyduğu biri Suudi Arabistan'a ait 3 gemiyi ve 16 mürettebatı salıverdiği belirtildi.

Serbest bırakılanlar arasında 2 Güney Kore vatandaşı bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu, ailelerine gerekli bilginin verildiği ifade edilen açıklamada, gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için Seul yönetiminin güvenlik önlemlerini artıracağı vurgulandı.

Gemiler dün alıkonulmuştu

Husiler, dün yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında 3 geminin alıkonulduğunu duyurmuştu.

Grubun üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi, Twitter'dan paylaştığı mesajda, gemileri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu düşüncesiyle alıkoyduklarını, Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkması durumunda gemilerin serbest bırakılacağını bildirmişti.

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