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29.09.2019 - 17:49 | | DHA

Husiler: Binlerce Suudi askerini esir aldık

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan topraklarında yapılan operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etti.

Husiler: Binlerce Suudi askerini esir aldık

"Allah'tan Gelen Zafer" adlı operasyona dair açıklamalarda bulunan Seri, operasyonun, Suudi Arabistan güneyindeki Necran bölgesinde yapıldığını açıkladı. Operasyonun aylarca sürdüğünü belirten Seri, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini iddia etti.

Serinin açıklamalarına dair Suudi Arabistandan henüz açıklama yapılmadı.

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