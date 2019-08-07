Husiler Suudi Arabistan sınırına yakın bölgelerde gücünü artırıyor

Yemen'deki Husiler ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan El-Cevf vilayetindeki 37 noktayı ele geçirdiklerini duyurdu.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç gündür düzenledikleri saldırılar neticesinde Suudi Arabistan'ın Necran kenti karşısında yer alan El-Cevf'e bağlı Hab ve Şaaf ilçesindeki 37 noktanın ele geçirildiğini belirtti.

Söz konusu saldırların Husilere bağlı özel birimler tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, çıkan çatışmalarda Yemen ordusunda görev yapan 41 paralı askerin öldürüldüğünü, 24 aracın kullanılmaz hale getirildiğini ve bir miktar askeri mühimmat ele geçirildiğini ileri sürdü.

Seri ayrıca, saldırı anlarının basın tarafından görüntülendiğini ve daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

Yemen ordusu ya da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.