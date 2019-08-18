Husilerden ‘en büyük’ saldırı!

Yemen’de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı saldırıları sürüyor. Yemen’deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı (İHA) ile Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıkladı. Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine ait İHA’ların, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’de operasyonlar düzenlemeye başladığı günden bu yana Suudi Arabistan’ın iç bölgelerinde en büyük saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Kendilerine ait 10 İHA’nın Suudi Arabistan’ın doğusunda Aramco’ya ait Eş-Şeybe Petrol Sahası ve Rafinerisi’ni hedef aldığını belirten Seri, söz konusu petrol sahası ve rafinerinin Suudi Arabistan’ın en stratejik stoka sahip olduğunu ve bir milyardan fazla varil petrol barındırabileceğini dile getirdi.

Kendilerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde koalisyon güçlerine ve Suudi Arabistan’a daha büyük ve geniş operasyonlar düzenleme tehdidinde bulunan Seri, tüm şirketlere ve sivillere Suudi Arabistan’daki hayati alanlardan ve hedeflerden uzak durmaları çağrısında bulunarak, bu yerlerin meşru hedefler haline geldiğine ve her an saldırı düzenleyebileceklerine işaret etti.

‘Üretimi etkilemedi’

Suudi Arabistan’dan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamalarda, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı, rafineride çıkan yangının da söndürüldüğü ifade edildi. Aramco’dan yapılan açıklamada, saldırının petrol üretimine etkisi olmadığı da öne sürüldü. Rafinerinin bulunduğu bölge Yemen’in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden 1000 kilometre uzaklıkta. Husilerin Suudi Arabistan’ın bu kadar içlerinde bir hava saldırısı düzenlemesi dikkat çekti.

Öte yandan İran, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya, Yemen’deki krizi ele almak üzere Husilerin de katıldığı bir toplantı düzenledi. Heyetler Stockholm Anlaşması’nın tüm taraflarca eksiksiz uygulanması çağrısında bulundu.

Yemen’deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA’ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Aden’de çekilme başladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hızam el-Emni birliklerinin geçici başkent Aden’de ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığını açıkladı. Açıklamada, Güney Geçiş Konseyi’nin çekildiği yerlerin koalisyon güçlerinin denetiminde hükümete devredileceği kaydedildi. Buna karşın Güney Geçiş Konseyi birliklerinin askeri tesislerden çekilmeyeceği ve Aden’deki kontrolünü sürdüreceği öğrenildi.

Yemen’de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos’ta Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.