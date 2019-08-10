MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaHusilerin liderinin kardeşi öldürüldü
10.08.2019 - 05:01| AA

Husilerin liderinin kardeşi öldürüldü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin kardeşi İbrahim el-Husi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Husilerin liderinin kardeşi öldürüldü

 

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, al-Arabia televizyon kanalına telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, İbrahim el-Husi'nin öldürülmesine ilişkin ayrıntılı herhangi bir bilgi vermenin bilgi güvenliği açısından uygun olmadığını ancak olaya ilişkin ayrıntıların yakında duyurulacağını dile getirdi.

Öte yandan Yemen'de gelişmeleri yakından takip eden güvenilir bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İbrahim el-Husi Başkent Sana'nın güneyindeki evinde suikastle öldürüldü.

Ayrıca Husi yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İbrahim el-Husi'nin İsrail, Amerika ve uzantılarının saldırılarına bağlı hain eller tarafından suikastla öldürüldüğü doğrulandı.

Söz konusu açıklamada, İçişleri Bakanlığının İbrahim el-Husi'nin suikastına sebep olan suç odaklarının adalete teslim edilmesi için bir an dahi durmayacağı vurgulandı.

Al-Arabia televizyonunda verilen bilgide, öldürülen İbrahim el-Husi'nin, alanda birçok askeri operasyona liderlik ettiği, özellikle Suudi Arabistan sınırı yönünde Sa'de vilayeti ve çevresindeki silahlı operasyonlarda etkin olduğu kaydedildi.

Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

"Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

"Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

O ilimizde korkutan deprem

O ilimizde korkutan deprem

Sıradaki Haber