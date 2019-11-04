04.11.2019 - 13:33 | | AA
İddiaya girdi, 41 yumurta yiyip öldü
Arkadaşıyla 50 yumurta yeme bahsine tutuşan 42 yaşındaki erkek, 42. yumurtayı yerken bilincini kaybetti.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Jaunpur bölgesinde, arkadaşıyla girdiği iddia üzerine 41 yumurtayı arka arkaya yiyen kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, 42 yaşındaki Subhash Yadav ve arkadaşı arasında 2 bin Hindistan rupisi (161 lira) karşılığında 50 yumurta yeme hedefiyle başlayan iddianın sonunda 41 yumurta yiyen Yadav yaşamını yitirdi.
Yadav'ın 42'inci yumurtayı yerken bilincini kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığı aktarıldı.
Hastane yönetimi, Yadav'ın aşırı yemekten öldüğünü açıkladı.
İstanbul'da ıspanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandım"İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.