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HaberlerDünyaİdlib’de bombalı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
24.08.2019 - 15:55| DHA

İdlib’de bombalı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İdlib’de bombalı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Rus ve rejim savaş uçaklarının hava saldırıları nedeniyle binlerce kişinin zorunlu göç ettiği İdlib'de, bomba yüklü motosiklette patlama meydana geldi. Öğle saatlerine Kusor Mahallesi'nde kalabalığın bulunduğu alanda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Yeni bir olay yaşanmaması için siviller bölgeden uzaklaşırken, saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığı araştırılıyor.

HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia edilen genç bulunduDiyarbakır'da dört gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eylemi sona erdi.
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