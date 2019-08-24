İdlib’de gergin bekleyiş

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin ilerleyişi devam ediyor. Han Şeyhun kasabasını aldıktan sonra ilerleyişini sürdüren rejim güçlerinin dün Hama’nın tamamında kontrolü sağladığı açıklandı. Reuters haber ajansı, Suriye rejim güçlerinin, Hama cebi olarak bilinen toprakların kontrolünü ele geçirdiğin duyurdu. Kırsalda köyleri ve kasabaları ele geçiren ordu, bu gelişmeyle birlikte Morek’teki Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktasını da tamamen çevrelemiş oldu. Buna karşın rejim güçlerinin gözlem noktasına yönelik herhangi bir saldırısının olmadığı ifade ediliyor. Rejim güçlerinin Morek’in yanı sıra Kefr Zita, Latmin, Latamina ve Merkaba gibi bölgelerde kontrolü sağladığı belirtildi.

‘Mahsur nokta yok’

Lübnan’da temaslarda bulunan ve Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Suriye’deki gözlem noktalarımız mahsur değil. Askerlerimizi kimse mahsur bırakamaz” dedi. Suriyelilerin Suriye’ye dönüş sürecine de değinen Çavuşoğlu, bu insanların geri dönüş konusunda duydukları endişelere işaret etti. Çavuşoğlu, Suriye’ye dönenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında uluslararası toplumun daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, “Suriyelilerin Suriye’ye dönerken neler yapılması gerektiği konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile birlikte bir ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da buraya davet edebiliriz” ifadesini kullandı.

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Erdoğan, salı günü Rusya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 1.5 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan’ın, görüşmede Suriye rejiminin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye’nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği ifade edildi. Görüşmede Putin’in, Erdoğan’ı Rusya’ya davet ettiği, Erdoğan’ın salı günü Malazgirt Zaferi’nin 948. Yılı kutlama programının ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya gideceği öğrenildi. Ziyaretin günübirlik olacağı belirtildi. Kremlinden yapılan açıklamada da, “İdlib çatışmasızlık alanındaki durumun istikrara kavuşturulması bağlamında, Rus-Türk iş birliğinin sorunlarının görüşüldüğü; bölgeden kaynaklanan terör tehdidinin ortadan kaldırılması için ortak çabaların yoğunlaş-tırılmasının kararlaştırıldığı” kaydedildi. AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / Ankara