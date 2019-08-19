MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya"İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici"
19.08.2019 - 22:43| AA

"İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu belirterek, bölgedeki şiddet olaylarının bölgesel güvenlik açısından büyük risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

"İdlib'de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırı endişe verici"

 

Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunun altını çizen Dujarric, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdlib'deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor. BM, Suriye'nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor.''

3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı

İdlib'de, 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlenmiş; 3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda, ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil, masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla 19 Ağustos'ta 05.30'da koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır.

Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza 08.55'te hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesindeki 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığınca saldırı kınanırken gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istenmişti.

Mor boyalı koyunlarla kortej yürüyüşüUNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 846 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi mor renge boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS tercih kılavuzu açıklaması

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS tercih kılavuzu açıklaması

Dehşet kavga saniye saniye görüntülendi

Dehşet kavga saniye saniye görüntülendi

On Numara sonuçları belli oldu (19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

On Numara sonuçları belli oldu (19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

Sıradaki Haber