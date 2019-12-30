İflasın eşiğinde

2019’da 12 milyonluk zarar

İngiliz futbolcu David Beckham’ın eşi, bir dönemin ünlü müzik grubu Spice Girls’in üyesi ve dört çocuk annesi Victoria Beckham’ın 2008’de kurduğu giyim şirketinin iflasın eşiğinde olduğu ortaya çıktı. Bu yıl 12 milyon sterlin kaybeden şirket, 11 yıl boyunca 42 milyon sterlin zarar etti. David Beckham batmasını önlemek için 2016 yılından beri eşinin şirketine toplam 38 milyon sterlinlik destek verdi. Ancak bu da işe yaramadı. Victoria Beckham, en büyük zarara bu yıl uğrayan şirketinin iflasını önlemek için bütçe kesintileri yapmaya başladı.

Şoförünü bile işten çıkarıyor

Tasarruf için markanın İngiltere’nin başkenti Londra’daki ana mağazasına her yıl yapılan dekorasyon 2020’de yapılmayacak. Şoförünü işten çıkarmayı planlayan Victoria Beckham’ın (45) iletişim müdürü de şirketten ayrıldı. Ekonomi uzmanları bu şekilde giderse sadece Victoria Beckham’ın markasının değil, eşiyle birlikte yönettikleri holdingin de batabileceğini söyledi. Çünkü, David Beckham’ın pek çok markadan oluşan holdingi, eşine verdiği destek nedeniyle geçen yıl ilk kez 1.6 milyon sterlin zarara uğradı. -DIŞ HABERLER SERVİSİ