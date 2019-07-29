İhmalkâr baba cinayetle suçlanıyor

Park edip, işe gitti

3 yaşındaki Alperen Sakin, İzmir, Çiğli’de okul servisinde unutulmasının ardından hayatını kaybetmişti. Benzer hazin olay ABD’de de yaşandı. New York’ta, Juan Rodriguez adlı kişi, otomobilin arka koltuğuna oturttuğu ikiz çocukları Phoenix ve Mariza ile yola çıktı. Baba bir süre sonra otomobilini çalıştığı yerin yakınına park etti. Çocuklarını araçta unutan Rodriguez ardından işe gitti.

8 saat havasız kaldılar

8 saat boyunca çocuklarını hatırlamayan baba, otomobile döndüğünde 1 yaşındaki Phoenix ve Mariza’nın nefes almadığını fark etti. Olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı ancak artık çok geçti. Minik bebeklerin hayatını kaybettiği belirlendi. New York polisi, babanın ‘kasten ihmal’ ve ‘cinayet’ ile suçlandığını duyurdu. Uzmanlar, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu New York’ta, otomobillerin içerisinde 16 derecenin bile ölümcül sonuçlara neden olabileceğini belirtti.