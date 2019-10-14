İki dönem belediye başkanlığı yapmıştı, şimdi sebze satıyor!

Yaklaşık 8 sene belediye başkanlığı yapan 65 yaşındaki Abdur Raşid, “Başkanlığı döneminde bütçe olarak gelen her şey insanların emanetiydi. Ben sadece onların bir hizmetkâraydım” diye konuştu.



Bangladeş Cemaati İslami’nin adayı olup belediye başkanı olan Abdur Raşid, "Çoğu siyasetçi göreve gelmeyi bir fırsat olarak düşünüp zengin oluyor. Siz neden böylesiniz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Emanete ihanet yapamam. Benim eğitim ve dinim bana ihanet etmememi öğretti. Ayrıca ihanet edenleri Allah asla sevmez. Benim partim Bangladeş Cemaati İslami de bunu asla kabul etmez. Bir gün öleceğim. Burada insanların emanetine ihanet etsem Allah’a ne cevap vereyim ki?” şeklinde konuştu.

Gelecekte ülkenin siyasi düzeni değişirse yine başkanlığa aday olacağını belirten Abdur Raşid, "Şimdi sadece sebze satıyorum ve bu işten de çok memnunum" dedi.

Sosyal medyaya düşen eski belediye başkanı Abdur Raşid’in bu videosu, milyonlarca tıklanırken vatandaşlardan da tebrik yorumu alıyor.