İki hava yolu çalışanı 'bomba' yorumu nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Interjet'ten yapılan ilk açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bir iç soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şirketten daha sonra yapılan başka bir açıklamada da sosyal medyada "bomba" yorumunu yapan pilotun ve söz konusu paylaşıma yazdığı yorumla destek veren diğer bir hava yolu çalışanının, şirketin güvenlik protokolü gereği işten uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, uçuş güvenliğinin şirketin birinci önceliği olduğu ve “herhangi bir şiddet imasının kabul edilmeyeceği" ifade edildi.

İnternette yayılan ekran görüntülerinde, ikinci pilot Ximena Garcia'nın sosyal medya hesabında, "Zocalo Meydanı'na bir bomba düşmeli, bu hepimize iyilik olacaktır." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Garcia'nın paylaşımının altına, diğer bir Interjet çalışanın da kahkaha emojisiyle "Seni destekliyorum." yazdığı görülüyor.

Garcia dün sosyal medyada yaptığı açıklamada paylaşımı nedeniyle özür dilemişti. Garcia, “Sosyal medya hesaplarımda yaptığım yorumdan dolayı çok pişmanım. Düşünemedim, olgunlaşmamış bir yorumdu. Bana yakın olan kişiler, ailem, arkadaşlarım tamamen şiddete karşı olduğumu bilirler. Şiddeti asla teşvik etmem. Gerçekten özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Meksika'da Bağımsızlık Günü kutlamaları pazar akşamı, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, Zocalo Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye seslenişiyle başlamıştı.