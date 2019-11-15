İki kuyruğu var biri alnında!

ABD'nin Missouri eyaletinde desteğe ihtiyacı olan hayvanlar için çalışan Mac's Mission adlı merkez, terk edilmiş 10 haftalık köpek yavrusuna sahip çıktı. "Narwhal" adı verilen sevimli yavruyu diğerlerinden ayıran bir özelliği bulunuyor: Normal kuyruğunun yanı sıra, alnında da bir kuyruğu var! Narwhal'ın iki kuyruklu olması, kısa sürede sosyal medya fenomeni olmasına yetti. Merkez çalışanlarının paylaştığı fotoğraf, 24 saatte 10 binlerce kez paylaşıldı.

Barınaktaki veterinerler Narwhal'ın alnındaki "kuyruğunun" gerçek kuyruğunun üçte biri uzunluğunda olduğunu, hayvana acı vermediği için alınmasına gerek olmadığını söyledi.