İki ülke alarmda! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Dominik Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde yıl başından bu yana 3 bin 433 kişide virüse rastlandığı ve bu kişilerden 19'unun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık Direktörü Nereida Solano, günde ortalama 20 vakanın tespit edildiğine dikkat çekerek, "Özellikle çocuklarda dang hummasına yakalananların oranı çok yüksek, yetkililerden bir an evvel harekete geçmelerini istiyoruz." dedi.

Honduras Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise bu yıl başından itibaren 15 bin 406 kişide dang hummasına rastlandığı ve bunlardan 44'ünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, dang hummasına yakalanma oranının nisandan bu yana yüzde 77,5 artış gösterdiği kaydedildi.

Sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.