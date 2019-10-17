İki ülkede otobüs kazaları: 56 ölü

Suudi Arabistan'ın batısındaki Medine kentinde ilerleyen yolcu otobüsü umrecileri taşıyordu.

Otobüs, Medine'de bir iş makinesiyle çarpıştı. Asya ve Arap uyruklu 39 yolcusu olan otobüste 35 kişi hayatını kaybetti, dört yaralı var.

Afrika ülkesi Sudan'da ise iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyd kenti yakınlarında gerçekleşen kazada, otobüslerde bulunan 21 kişi yaşamını yitirdi. Otobüsteki 29 yolcunun da yaralandığı bildiriliyor.