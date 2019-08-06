İki ülkede tekne battı! Çok sayıda ölü, onlarca kayıp var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai-Merkez eyaletinde Lukenye Nehri'nde ilerleyen tekne battı.

Yerel basın, alabora olan teknede 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor. 16 yolcu kazadan yüzerek kurtulurken, 50 kişiden ise haber alınamıyor.

Aşırı yüklü tekne Kole bölgesinden başkent Kinşasa’ya gidiyordu.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere yol açıyor.

KDC'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde nisan ayında teknenin batması sonucu 142, ülkenin batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde mayıs ayında ise teknenin batması sonucu da 47 kişi yaşamını yitirmişti.

GÖLDE FIRTINAYA YAKALANDI

Batı Afrika ülkesi Benin'de de bir tekne alabora oldu. Bopa kentinde bulunan Acheme gölünde seyreden tekne fırtınaya yakalandı.

Kapasitesinin üzerinde yük taşıyan araçtaki 12 yolcu hayatını kaybetti.

Şubatta Nijer Nehri üzerinde Benin'den Nijer'e giden aşırı yüklü bir teknenin batması sonucu 45 kişi hayatını kaybetmişti.