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12.09.2019 - 14:43| İHA

İki yaşındaki çocuk annesinin ölümüne neden oldu

Belarus’ta 2 yaşındaki bir çocuk, annesi aracın camından kendisini almaya çalışırken camın kapama tuşuna bastı. Genç kadın, boynunun cama sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

İki yaşındaki çocuk annesinin ölümüne neden oldu

Belarus’un Staroe Selo bölgesinde 31 Ağustos’ta ailesi ve arkadaşlarıyla 21. yaş gününü kutlayan Yulia Sharkom, görünmez kaza sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

BOYNU SIKIŞTI

Genç anne, 2 yaşındaki çocuğunu aracının ön koltuğunun yarı açık camından dışarı çıkarmaya çalışırken, küçük çocuk camın kapama tuşuna bastı. Boynu camla aracın arasına sıkışan anne, boğuldu. İki çocuk annesi kadının eşi Artur Sharkom, kazanın ardından eşini baygın olarak buldu.

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Eşini kurtarmak için camı kıran Artur, kadının baygın bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Kadın, eşinin çağrısının ardından olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğulma sonucu beyin hasarı meydana gelen anne, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

    Dünya bu kareyi konuşuyor: Kanser hastası kardeşine böyle destek oluyor!ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. O fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum yapıldı.
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