İneklere sanal gerçeklik gözlüğü taktılar!

Rusya'da bir çiftlik, ineklerin süt üretimini artırmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Moskova yakınlarındaki çiftlikte, hayvanlara sanal gerçeklik gözlüğü takıldı.

Çiftlik sahipleri, veterinerler ve uzmanların geliştirdiği başlık, sığırlara yaz mevsimindeki gibi güneş ışığı altında otladıkları hissini veriyor.

Rusya Tarım ve Yiyecek Bakanlığı, söz konusu çalışmada Hollanda ve İskoç bilim insanlarının çalışmalarını örnek aldı.





İnsanlar için üretilen sanal gerçeklik gözlüğünden hayvanlara uyarlanan cihaz, hayvanlara uygun renkleri sunuyor. Başlığın takıldığı sığırlar yeşil ve kırmızı göremiyorlar, yalnızca sarı veya mavi renklerin gölgelerini idrak edebiliyor.