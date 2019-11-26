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26.11.2019 - 17:02 | | milliyet.com.tr

İneklere sanal gerçeklik gözlüğü taktılar!

Rusya'da uzmanlar ve veterinerlerin geliştirdiği gözlük, sığırlara yeşil ve kırmızı göstermiyor, yalnızca sarı ve mavi renklerin gölgeleri yansıyor.

İneklere sanal gerçeklik gözlüğü taktılar!

Rusya'da bir çiftlik, ineklerin süt üretimini artırmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Moskova yakınlarındaki çiftlikte, hayvanlara sanal gerçeklik gözlüğü takıldı.

Çiftlik sahipleri, veterinerler ve uzmanların geliştirdiği başlık, sığırlara yaz mevsimindeki gibi güneş ışığı altında otladıkları hissini veriyor.

Rusya Tarım ve Yiyecek Bakanlığı, söz konusu çalışmada Hollanda ve İskoç bilim insanlarının çalışmalarını örnek aldı.

İneklere sanal gerçeklik gözlüğü taktılar


İnsanlar için üretilen sanal gerçeklik gözlüğünden hayvanlara uyarlanan cihaz, hayvanlara uygun renkleri sunuyor. Başlığın takıldığı sığırlar yeşil ve kırmızı göremiyorlar, yalnızca sarı veya mavi renklerin gölgelerini idrak edebiliyor.

Kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculukE-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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