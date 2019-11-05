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HaberlerDünya'İneklerin sütünde altın var'
05.11.2019 - 17:25 | | AA

'İneklerin sütünde altın var'

Hintli siyasetçi Goş, ülkedeki hayvanlarda özel bir damar bulunduğunu ve sütü içenlerin zengin olacağını söyleyince, sosyal medyada alay konusu oldu.

'İneklerin sütünde altın var'

Hindistan Halk Partisinin (BJP) Batı Bengal Başkanı Dilip Goş, Hindistan'daki ineklerin sütünde altın bulunduğunu ve bu sütten içenlerin zengin ve sağlıklı olacağını iddia etti.

Hint basınındaki haberlerde, halka açık bir etkinliğe katılan BJP'li siyasetçi Goş, "Hindistan'daki ineklerde, yabancı ineklerden farklı olarak özel bir damar bulunduğunu" savundu.

"Bu damarın, güneş ışınları sayesinde sütte altın oluşmasına yardım ettiğini" ileri süren Goş, bu sütten içenlerin zengin ve sağlıklı olacağını, dolayısıyla bu inekleri korumak gerektiğini söyledi.

BJP'li siyasetçi, yurt dışından getirilen inekler hakkında ise "inek değil bir çeşit canavar" benzetmesinde bulunarak, "Bunlar bizim anne ineğimiz değil. Bizim teyzemiz. Böyle teyzelere ibadet edersek ülkemiz için iyi olmaz." ifadelerini kullandı.

Dilip Goş'un açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı politikacının ifadelerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi.

Bazı kullanıcılar açıklamaları "komik" bulurken bazıları ise kınadı.

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