İngiltere'de Boris Johnson'ın hukuksuz biçimde askıya aldığı parlamento yeniden toplandı

Avam Kamarası'nın milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin dünkü kararı ardından bugün yeniden açılan parlamentoda yerlerini aldılar.

Meclis Başkanı John Bercow oturumu açarken Yüksek Mahkeme kararı ile parlamentonun askıya hiç alınmamış sayıldığını, tutanaklara "oturumlara ara verildiği" şeklinde geçeceğini söyledi.

Bugünkü oturumun gündeminde Başbakan'a soru saati yok fakat hükümet adına soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Geoffrey Cox, muhalefetin ardarda gündeme getirdiği sorularla sıkıştırılıyor.

Muhalefet Adalet Bakanı'nı sorularıyla, hükümetin mahkeme kararının içeriğini kabullenip kabullenmediğini, son oturumda geçirilen ve Brexit konusunda başbakanı bir anlaşma sağlanamadığı takdirde 31 Ekim tarihinden sonra üç ay daha ek süre istemeye mecbur bırakan yasaya uyup uymayacağını açıklamaya zorluyorlar.

Adalet Bakanı Brexit konusunda uzatma istenmesine ilişkin yasaya uyacaklarını söyledi.

'Ölü parlamento'

İlk sözlerden birini alan ve hukuk sürecinde önemli rol oynayan İskoçya Yüksek Mahkemesi'ndeki bir önceki başvurunun başını çeken İskoçya Ulusal Partisi milletvekili Joanna Cherry, Adalet Bakanı Geoffrey Cox'dan parlamentonun askıya alınması konusunda hükümete nasıl bir hukuki tavsiye verdiğini açıklamasını istedi.

Adalet Bakanı Geoffrey Cox, bu soruya şimdilik, mahkeme kararına uyacaklarını fakat gerek İskoçya gerek İngiltere mahkemelerinde ilk başvurularda hükümetin pozisyonunu destekleyen yargıçlar da bulunduğunu, dolayısıyla bunun hukuken tartışmalı bir konu olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Cox ayrıca muhalefeti bir erken seçim hesaplaşmasından kaçmakla suçlayarak bu parlamentonun "ölü bir parlamento" olduğunu "etik meşruiyeti bulunmadığını" söyledi ve "Çünkü korkaklar" diye haykırdı.

Yorumcular hükümetin, Brexit konusunda uzatma alınmadan erken seçime gitmeme tutumunu sürdüren muhalefet partilerini, hükümete güvenmiyorlarsa seçime gitmeyi kabul etmeleri gerektiği noktasından yıpratmaya çalışacağını söylüyorlar.

Anayasal tartışmalar

Meclis oturumunda mahkeme kararı dolayısıyla "yargının bağımsızlığı" "yazılı anayasa gerekliliği" "yargının siyasi kararlara ne ölçüde müdahil olabileceği" gibi başlıklar ayrıntılı tartışmalara konu oluyor.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için gittiği New York'dan dönen Başbakan Boris Johnson'un parlamento oturumuna katılması ve aldığı bu son yenilgi üzerine bir konuşma yapması bekleniyor.

Boris Johnson, mahkemenin kararına saygı göstereceğini ama "mahkeme ile asla hemfikir olmadığını" söylemişti

Bazı siyasi yorumcular mahkeme kararının, parlamentoyu referandumda çıkan Brexit kararını geciktirmekle suçlayan başbakan Boris Johnson'un "halk iradesine karşı parlamento" söylemine güç katabileceğini bu kez "halk iradesine karşı parlamento ve yargı" tezine sarılabileceği yorumunu yapıyorlar.

Adalet Bakanı Cox'un bugün meclisteki konuşmalarda izlediği hat bu beklentiyi destekler görünüyor.

Dün Yüksek Mahkeme'nin "oy birliğiyle" verdiği tarihi kararından sonra ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de meclisin açılış oturumu dolayısıyla, partisinin halen devam eden kongresinde yapması beklenen "liderlik konuşması"nı erteledi.

BBC'ye konuşan Corbyn, Boris Johnson'un istifa etmesi gerektiğini mahkeme kararının başbakanı çok zor durumda bıraktığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe