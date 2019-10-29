MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİngiltere'de erken seçim yolu açıldı! İşçi Partisi desteğini açıkladı
29.10.2019 - 14:55 |

İngiltere'de erken seçim yolu açıldı! İşçi Partisi desteğini açıkladı

Ana muhalefetteki Corbyn, anlaşmasız Brexit ihtimalinin ortadan kalkmasıyla 2019 bitmeden sandığa gidilmesine yeşil ışık yaktı.

İngiltere'de erken seçim yolu açıldı! İşçi Partisi desteğini açıkladı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Aralık ayında erken seçim yapılmasına destek vereceklerini açıkladı.

Jeremy Corbyn daha önce erken seçime, İngiltere'nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ihtimalinin tamamen ortadan kalması halinde destek vereceklerini söylemişti.

Corbyn bugün yaptığı açıklamada bu şartın gerçekleştiğini söyledi.

İşçi Partisi lideri, "değişim için ülkenin tarihinde gördüğü en hırslı ve radikal kampanyayı yürüteceklerini" vurguladı.

Ana muhalefet partisi seçimin hangi tarihte yapılmasını istediğini ise açıklamadı.

BBC'ye konuşan Başbakanlık kaynakları, tüm muhalefet partilerinin desteğini almak için 11 Aralık'ta seçim yapılmasını kabul edeceklerini söyledi.

AB, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını 3 ay (31 Ekim'den 31 Aralık'a) ertelemişti.

Parlamento reddetmişti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'ta erken genel seçime gidilmesini istemiş, lideri olduğu Muhazafakar Parti'nin bu yönde Pazartesi günü verdiği önerge Parlamento tarafından reddedilmişti.

İngiltere'de erken seçime gidilebilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin (434) desteği gerekiyor.

Parlamento'da bu sayıya, İşçi Partisi destek vermeden ulaşılamıyor.

Diğer muhalefet partilerinden İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Parti ise erken seçimin 9 Aralık'ta yapılmasını talep etmişlerdi.

Kaynak: BBC Türkçe

 

 

 

Canlı heykelden rekor denemesi!İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), saat 12.00’de 17 saati geride bıraktı. Heykelin canlı olduğunu anlayanlar önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alevler içinde ikinci kattan düştü... 12 gün sonra kahreden haber!

Alevler içinde ikinci kattan düştü... 12 gün sonra kahreden haber!

Neşeli Günler kaç yılında çekildi? Neşeli Günler oyuncuları...

Neşeli Günler kaç yılında çekildi? Neşeli Günler oyuncuları...

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi oyuncuları! Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi oyuncuları! Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu

Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi! Yaralılar var

Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi! Yaralılar var

Sıradaki Haber