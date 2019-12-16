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16.12.2019 - 19:47 | | İHA

İngiltere'de gözler cuma gününe çevrildi! Süreç yeniden başlıyor

Geçtiğimiz hafta genel seçimlerin yapıldığı İngiltere’de hükümet, Brexit anlaşmasını Cuma günü parlamentoya götürüyor.

İngiltere'de gözler cuma gününe çevrildi! Süreç yeniden başlıyor

Halkın genel seçimler için Perşembe günü sandık başına gittiği İngiltere’de yeni parlamento ilk kez toplanacak. Kraliçe II. Elizabeth'in Perşembe günü parlamentoda yeni hükümetin programını açıklaması beklenirken, genel seçimlerde tek başına çoğunluğu elde eden Muhafazakar Parti hükümetinin ilk yasa tasarısı olan Brexit anlaşması ise Cuma günü oylanacak.

Başbakanlık sözcüsü, hükümetin süreci yılbaşı tatilinden önce başlatmak istediğini ifade ederek, sürecin ‘anayasal yollardan’ yürütüleceğini ifade etti.

Eski Başbakan Theresa May’in AB ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında hazırlanan ve Başbakan Boris Johnson tarafından revize edilen anlaşmanın 31 Ocak’tan önce tamamlanması bekleniyor.

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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