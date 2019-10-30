İngiltere'de kimyasal sızıntı alarmı! Kapatıldı

Yerel medya, caddenin polis ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.
Londra'nın Knightsbridge bölgesindeki Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı. Çok sayıda dükkanın bulunduğu caddede, sızıntıya ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı.
Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin Brampton Caddesinde oldukları ve şu ana kadar olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı duyuruldu.
Nusaybin'deki hain saldırıda yaralanmıştı.Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.