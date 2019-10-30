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30.10.2019 - 22:28 | | DHA

İngiltere'de kimyasal sızıntı alarmı! Kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, alışveriş merkezi olarak bilinen Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı.

İngiltere'de kimyasal sızıntı alarmı! Kapatıldı

Yerel medya, caddenin polis ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Londra'nın Knightsbridge bölgesindeki Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı. Çok sayıda dükkanın bulunduğu caddede, sızıntıya ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı.

İngilterede kimyasal sızıntı alarmı Kapatıldı


Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin Brampton Caddesinde oldukları ve şu ana kadar olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı duyuruldu.

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