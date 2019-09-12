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12.09.2019 - 11:07

İngiltere'de korkutan senaryo: Yükselen gıda fiyatları, sokaklarda protestolar

Boris Johnson hükümetinin anlaşmasız Brexit'e dair hazırladığı 'Operation Yellowhammer' adlı rapor, parlamentodaki oylama sonucunda kamuoyu ile paylaşılmak zorunda kaldı. Belgeye göre, sınırlarda kamyonlar uzun kuyruklar halinde bekleyebilir, bazı iş alanları yok olabilir ve kara borsa güçlenebilir.

İngiltere'de korkutan senaryo: Yükselen gıda fiyatları, sokaklarda protestolar

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması duırumunda ülkeyi hangi risklerin beklediğini ele alan hükümet raporu açıklandı.

Milletvekillerinin oylaması sonucu bakanların kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldığı "Operation Yellowhammer" adı verilen belgeye göre anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmesi takdirinde beklenen en olumsuz senaryolar arasında sokaklarda isyanların çıkması, gıda fiyatlarının yükselmesi ve tıbbi malzemeler ile ilaç tedariğinin kesintiye uğraması yer alıyor.

Daha önce bu belge Sunday Times gazetesine sızdırılarak haber olmuş, hükümet kanadında bu belgenin 'olabilecek en kötü senaryoyu el aldığı ancak hükümetin bunun gerçekleşmemesi için adım attığı' belirtilmişti.

BBC'ye konuşan başbakanlık kaynakları ise belgenin Avrupalı liderlerle yapılacak görüşmeleri etkilemesi amacıyla eski bir bakan tarafından sızdırıldığını söylemişti.

'Kara borsa güçlenir'

İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den anlaşmasız ayrılması takdirinde ülkeyi bekleyen 'en kötü senaryoların' ele alındığı beş sayfalık belgede sınırlarda kamyonların uzun kuyruklar halinde bekleyebileceği, kara borsanın güçleneceği ve bazı iş alanlarının yok olabileceği belirtiliyor.

Gıda tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıkların gıda fiyatlarının yükselmesine yol açabileceği ve bundan da en çok toplumun alt sınıflarının etkileneceği belirtiliyor.

Yaşanabilecek sıkıntılar yüzünden İngiltere'nin dört bir yanında lehte ve aleyhte gösteriler düzenlenebileceği tahmin ediliyor.

Yayımlanan belgede İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın göreve gelmesinden 10 gün sonrasının tarihi yer alıyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, bu belgenin "Başbakan'ın bedelini en az ödeyebilecekleri cezalandırmaya hazırlandığının" bir kanıtı olduğunu söyledi.

Hükümet, Pazartesi günü parlamento askıya alınmadan parlamentonun "Operation Yellowhammer" adı verilen belgenin yayımlanması için yaptığı oylamayı kaybetmişti.

Milletvekilleri hükümetten aynı zamanda parlamentonun askıya alınmasına dair elektronik postaları, mesajları ve WhatsApp konuşmaları dahil olmak üzere kişisel yazışmalarını da açıklamasını istedi; ancak hükümet bu talebi kişisel verilerin ve gizliliğin ihlaline gireceği iddiasıyla reddetti.

İngiltere parlamentosu hükümetin talebiyle Salı günü itibarıyla beş haftalığına askıya alınmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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