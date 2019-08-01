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01.08.2019 - 16:42| milliyet.com.tr

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

Kuzeydeki Derbyshire'da yağan aşırı yağmur, büyük bir barajın taşmasına ve duvarda hasara yol açtı. Yetkililer, baraj duvarının altındaki kasaba için tahliye emri verdi.

İngiltere'de panik! Baraj çökebilir, tahliye başladı

İngiltere'de bir barajın çökme ihtimaline karşı Derbyshire bölgesinde alarm verildi.

Toddbrook Barajı yoğun yağışın ardından taştı, baraj duvarında ise birçok hasar meydana geldi.

Yerel medya, baraj duvarının hemen altında yer alan Whaley Bridge kasabasının tahliye edildiğini bildiriyor.

İngilterede panik Baraj çökebilir, tahliye başladı


Derbyshire polisi, attığı uyarı tweetiyle evlerini terk etmeyenlerin acil şekilde Chape Lisesi'ne gelmelerini istedi.

Whale Bridge sakinleri de sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla çökme riskinden korktuklarını belirtiyor.

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