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04.09.2019 - 10:42| İHA

İngiltere'de rekor uyuşturucu vurgunu: Tam 120 milyon euro...

İngiltere’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İngiltere'de rekor uyuşturucu vurgunu: Tam 120 milyon euro...

İngiltere’de zehir tacirlerine rekor vurgun gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1.3 ton uyuşturucu madde bir

 

gemi içerisindeki konteynerlerde havlular ve sabahlıklar içerisine sarılmış halde ele geçirildi. Piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen uyuşturucu madde operasyonunun şimdiye kadarki uyuşturucu tacirlerine gerçekleştirilen en büyük darbe olduğu belirtiliyor.

İngilterede rekor uyuşturucu vurgunu: Tam 120 milyon euro...


Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) soruşturma müdür yardımcısı Matt Horne, "İngiltere’de rekor eroin vurgunu gerçekleştirildi. Avrupa’nın şimdiye kadarki en büyüğü" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuların İngiltere’de satışa girmesi durumunda yaşanacaklardan bahseden Horne, “Ülkede yüksek düzeyde şiddet ve istismara neden olacağından eminiz” şeklinde konuştu.

İngilterede rekor uyuşturucu vurgunu: Tam 120 milyon euro...

2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdilerBursa’da bir baba, boşandığı eşinin hem kendisinden olan kızına, hem de ikinci evliliğinden olan iki çocuğuna içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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