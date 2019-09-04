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04.09.2019 - 00:16| AA

İngiltere'de sular durulmuyor! Şimdi de Brexit oylamasında...

İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı.

İngiltere'de sular durulmuyor! Şimdi de Brexit oylamasında...

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yarın parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi.

Oylama sonucu, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı ilk kritik yenilgi oldu.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti bugün bir milletvekilinin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.

Bu akşamki oylama milletvekillerine yarın parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı verecek.

Avam Kamarası'nın yasama işlemlerini yarın tamamlaması halinde tasarı parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na havale edilecek.

Muhalefet partileri Lordlar Kamarası'ndaki süreci de hızla tamamlayarak tasarıyı cuma akşamı yasalaştırmayı hedefliyor.

İngiltere'de parlamento, daha önce de benzer bir yasa çıkararak ülkenin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasının önüne geçmiş, Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.

Başbakan Johnson'ın parlamentonun benzer bir yasa çıkarması halinde bunu kendisine karşı güvensizlik oyu olarak değerlendirip ülkeyi erken seçime götürme ihtimali bulunuyor.

 

 

 

 

İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
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