İngiltere'de tarihi cumartesi! 37 yıl sonra ilk...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit antlaşması, bugün oylama için Parlamento'ya sunulacak. Johnson’ın hem ülkesi İngiltere hem de Avrupa Birliği adına iyi olarak nitelendirdği ve Avrupalı liderlerin de desteklediği yeni Brexit anlaşması, bugün İngiliz parlamenterlerin onayına sunulacak.

Avam Kamarası, Arjantin’in Falkland Adaları’nı işgal etmesi nedeniyle en son 1982 yılında bir cumartesi günü toplanmıştı.

Brüksel'in onay verdiği anlaşmaya hem Avrupa Parlamentosu'ndan hem de İngiltere'deki Parlamento'dan da onay alması gerekiyor. Eski Başbakan Theresa May, AB'den çıkış şartları üzerine Brüksel'le anlaşmaya varmış ancak anlaşma İngiltere Parlamentosu'ndan onay alamamıştı.

Başbakan Boris Johnson, siyasetçilerin yeni anlaşmaya onay vereceği konusunda güveninin tam olduğunu söylemişti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise anlaşmanın reddedilmesini gerektiğini söyleyerek "Görünen o ki Başbakan, ezici bir çoğunluk tarafından reddedilen Theresa May'in vardığı anlaşmadan daha kötü bir anlaşma sağlamış" demişti.

Parlamento'daki diğer muhalefet partilerinin de anlaşmaya destek vermeyecekleri biliniyor. İngiltere Parlamentosu daha önce Brexit anlaşmasını üç kez reddetmişti.