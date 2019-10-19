MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaİngiltere'de tarihi cumartesi! 37 yıl sonra ilk...
19.10.2019 - 11:20 |

İngiltere'de tarihi cumartesi! 37 yıl sonra ilk...

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası, bugün AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasını oylayacak.

İngiltere'de tarihi cumartesi! 37 yıl sonra ilk...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit antlaşması, bugün oylama için Parlamento'ya sunulacak. Johnson’ın hem ülkesi İngiltere hem de Avrupa Birliği adına iyi olarak nitelendirdği ve Avrupalı liderlerin de desteklediği yeni Brexit anlaşması, bugün İngiliz parlamenterlerin onayına sunulacak.

Avam Kamarası, Arjantin’in Falkland Adaları’nı işgal etmesi nedeniyle en son 1982 yılında bir cumartesi günü toplanmıştı.

Brüksel'in onay verdiği anlaşmaya hem Avrupa Parlamentosu'ndan hem de İngiltere'deki Parlamento'dan da onay alması gerekiyor. Eski Başbakan Theresa May, AB'den çıkış şartları üzerine Brüksel'le anlaşmaya varmış ancak anlaşma İngiltere Parlamentosu'ndan onay alamamıştı.

Başbakan Boris Johnson, siyasetçilerin yeni anlaşmaya onay vereceği konusunda güveninin tam olduğunu söylemişti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise anlaşmanın reddedilmesini gerektiğini söyleyerek "Görünen o ki Başbakan, ezici bir çoğunluk tarafından reddedilen Theresa May'in vardığı anlaşmadan daha kötü bir anlaşma sağlamış" demişti.

Parlamento'daki diğer muhalefet partilerinin de anlaşmaya destek vermeyecekleri biliniyor. İngiltere Parlamentosu daha önce Brexit anlaşmasını üç kez reddetmişti.

    'Kedi Kasabası'nda kedilerin keyfine diyecek yokSamsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde 20 dönümlük alan üzerine kurulu 'Kedi kasabası', sokak kedilerine yuva oluyor. Kedilere özel, klasik müzik dinletisi sunulan kasabada, bungalov evler, kedi köprüsü, tırmanma ve beslenme alanları bulunuyor. Kendileri için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşam süren kasabadaki 420 kediden bazıları ise isteğe göre sahiplendiriliyor.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı! Nedim iyileşiyor...

    Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı! Nedim iyileşiyor...

    Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleşti

    Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleşti

    Bakan Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

    Bakan Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

    KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK başvurusu son gün ne zaman?

    KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK başvurusu son gün ne zaman?

    Sıradaki Haber