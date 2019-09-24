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24.09.2019 - 04:28 | | AA

İngiltere'den Suriye Anayasa Komitesine destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İngiltere'den Suriye Anayasa Komitesine destek

 

Yazılı açıklama yapan Raab, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasıyla ilgili, "8 yıllık korkunç çatışmadan sonra bu, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu barışa doğru memnuniyet verici ilk adımdır." değerlendirmesini yaptı.

Rejim ve destekçilerinin şimdi Anayasa Komitesi ile iyi niyetli ilişki kurarak bu çatışmaya çözüm bulmaya kararlı olduklarını göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Raab, "Bunun yanında tüm taraflar daha önce üzerinde anlaşılmış ateşkese geri dönmeli ve sivilleri korumalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Raab’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında perşembe günü Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve ABD’nin katılacağı Suriye konulu bir toplantıya ev sahipliği yapacağını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve gelecek haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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