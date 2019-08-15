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15.08.2019 - 09:32

İnsan boyunda dev penguen

Bilim insanları, Yeni Zelanda’da insan boyutlarında dev penguenlerin fosillerini buldu. Fosil kemiklerin, yaklaşık 1.6 metre uzunluğunda, 80 kg ağırlığında bir hayvana ait olduğu düşünülüyor.

İnsan boyunda dev penguen

Dev penguen, en az 56 milyon yıl önce Paleosen Çağı’nda yaşıyordu. “Canavar penguen” olarak adlandırılan hayvan, Yeni Zelanda faunasında soyu tükenen çok sayıdaki dev hayvandan biri. Penguenlerin bu dev boyutlara ulaşmasına neden olarak, dinozorlarla beraber deniz sürüngenlerinin de aynı zamanlarda okyanuslardan yok olması gösteriliyor. Günümüzde en büyük penguen olarak bilinen imparator penguen türlerinin boyu yaklaşık 1.2 m.

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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