İnsan boyunda dev penguen

Dev penguen, en az 56 milyon yıl önce Paleosen Çağı’nda yaşıyordu. “Canavar penguen” olarak adlandırılan hayvan, Yeni Zelanda faunasında soyu tükenen çok sayıdaki dev hayvandan biri. Penguenlerin bu dev boyutlara ulaşmasına neden olarak, dinozorlarla beraber deniz sürüngenlerinin de aynı zamanlarda okyanuslardan yok olması gösteriliyor. Günümüzde en büyük penguen olarak bilinen imparator penguen türlerinin boyu yaklaşık 1.2 m.