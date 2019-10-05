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05.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Instagram’dan kutladılar

ABD eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle, evliliklerinin 27. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik mesajlarla kutladı.

Instagram’dan kutladılar

Barack Obama, eşiyle fotoğrafını “Beatles grubunun da söylediği gibi: Yıllar geçtikçe daha da iyi oluyor. Harika 27 yıl için teşekkürler bebeğim” notuyla paylaşırken, Michelle ise gönderisine “27 yıl önce bu adam bana macera dolu hayat sözü verdi. Söyleyebilirim ki bunu yaptı da. Mutlu yıl dönümleri Barack” yazdı. 

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