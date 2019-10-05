Instagram’dan kutladılar

Barack Obama, eşiyle fotoğrafını “Beatles grubunun da söylediği gibi: Yıllar geçtikçe daha da iyi oluyor. Harika 27 yıl için teşekkürler bebeğim” notuyla paylaşırken, Michelle ise gönderisine “27 yıl önce bu adam bana macera dolu hayat sözü verdi. Söyleyebilirim ki bunu yaptı da. Mutlu yıl dönümleri Barack” yazdı.