MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İnternet kullanıcılarının 722 milyon dolarını dolandıran çete çökertildi
ABONE OL
12.12.2019 - 00:06 | | AA

İnternet kullanıcılarının 722 milyon dolarını dolandıran çete çökertildi

ABD'de yatırımcıların 722 milyon dolarını internet üzerinden "sanal para" ile dolandıran çete üyeleri yakalandı.

İnternet kullanıcılarının 722 milyon dolarını dolandıran çete çökertildi

 

New Jersey eyaleti Newark Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı" yöntemiyle internet kullanıcılarının parasını dolandıran 4 zanlının gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, 4 zanlının, nisan 2014 ile aralık 2019 arasında BitClub Network adı altında yüksek teknolojiye sahip "Ponzi" ya da "Piramit Satış Sistemi dolandırıcılığı" sistemiyle internet üzerinden küresel çapta 722 milyon dolardan fazla para topladığı bildirildi.

Lüks hayat süren zanlılardan 37 yaşındaki Matthew G'nin, adli kayıtlarda, hedef kitlesindeki yatırımcıları "sürü" şeklinde tarif ettiği, "bütün modeli aptalların sırtına kurduğunu" söylediği aktarıldı.

Zanlıların ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıtlı olmadığı halde şirketin hisselerini de satmaya çalışmakla suçlandıkları kaydedildi.

Suçlu bulunmaları halinde zanlıların, menkul kıymetler komplo suçlamasıyla 5 yıl, dolandırıcılık suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber