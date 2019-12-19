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19.12.2019 - 22:34 | | AA

İnternetten oy kullandırma girişimine yargı engeli

Venezuela'da Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığındaki muhalif Ulusal Mecliste (AN), ülke dışındaki parlamenterlerin internetten oy kullanabilmesi için yapılan iç tüzükteki değişikliği "yok hükmünde" saydı.

İnternetten oy kullandırma girişimine yargı engeli

 

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebilmek için ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince desteklenen muhaliflerin, Guaido'nun yeniden parlamento başkanlığını almayı deneyeceği 5 Ocak seçimleri öncesi AN'de yaptıkları iç tüzük değişikliği Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinden (TSJ) döndü.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, AN'de yapılan ve meclis başkanlığı seçimleri ile diğer oylamalarda Venezuela dışındaki milletvekillerinin internetten oy kullanabilmelerinin önünü açan değişikliğin yok hükmünde olduğu duyuruldu.

Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin elindeki ABD destekli AN'de Guaido taraftarı muhalif vekillerin sunduğu iç tüzük değişikliği oy çokluğu ile kabul edilmiş, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) milletvekillerinin büyük bölümü oturumu boykot etmişti.

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